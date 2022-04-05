Відмови та безліч дезертирів: через значні втрати в російську армію ніхто не хоче йти

Російські окупанти продовжують зазнавати чималих втрат у війні. Тож у Росії з кожним днем меншає тих, хто хоче йти до армії та воювати проти України.

Як зазначають Генеральному штабі, серед росіян дуже багато відмов, а також дезертирів. Це пов'язано з тим, що найманці деморалізовані та не готові йти воювати.

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Окупанти відмовляються воювати в Україні

Зокрема у російських найманців серйозні проблеми з комплектуванням бойових підрозділів, а також підрозділів забезпечення.

Що стосується особового складу, то він деморалізований. Це, власне, й стало причиною збільшення кількості випадків дезертирства. Також російські військовослужбовці відмовляються воювати проти України.

Водночас відомо про перегрупування російських найманців. Вони намагатимуться здійснити наступальну операцію на сході. Основна мета окупантів – встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

Крім того, ворожі війська прагнуть покращити становище своїх підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

До теми – Втрати Росії досягли розмірів інших армій, – Генштаб – дивіться відео: