Відмовилась здати паспорт: росіяни жорстоко побили 70-річну волонтерку в Херсоні

Російські вбивці тероризують людей у Херсонській області. Вони побили 70-річну журналістку Тетяну Антонюк, яка волонтерила.

Про це розповіли 24 червня у Першому медичному об'єднанні Львова. Вони повідомили про стан Тетяни.

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"Напівпритомна, із переломом хребта, 70-річна Тетяна Антонюк ледь змогла залізти до автівки й втекти з ворожого блокпосту. Уже понад місяць жінка перебуває у нашій лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова", – повідомили лікарі.



Тетяна покузає свою світлину / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Дивом вдалось врятуватися

Жінка до травня навідріз відмовлялася евакуюватися з окупованого Херсону. Поїхати її змусив чоловік, який воює у Збройних Силах України. Він переживав за безпеку дружини.

Тетяна вирішила їхати з сусідами. Коли їхній автомобіль перетинав блокпост росіян, то людей зупинили. Окупанти забрали всі цінні речі, які люди взяли з собою. У жінки попросили віддати український паспорт, але вона відмовилась. Після цього росіяни почали її жорстоко бити. Тетяні дивом вдалось врятуватися.

Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася до Львова, де була госпіталізована до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови,

– повідомили лікарі.

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Успіхи у лікуванні

Постраждала частково втратила слух. Вона не мала змоги рухатись без допомоги. Нейрохірурги у Львові провели складну вертебропластику – ввели у зламану ділянку хребта спеціальний кістковий цемент.

Лікарі розповіли, що операція минула успішно. Тетяна може вставати з ліжка й налаштована рішуче. Вона каже, що не планує довго лікуватися.

"Відлежуватися нема часу – потрібно волонтерити!", – говорить жінка.



Жінка рішуче налаштована на реабілітацію / Фото Першого медичного об'єднання Львова



Тетяна та лікар / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Стріляють по волонтерах

Волонтери, які везли гуманітарну допомогу для Нововоронцовської територіальної громади, 24 червня потрапили під обстріл. Вони привозили людям необхідне – хліб та ліки. Постраждалі показали, що загарбники зробили з їхнім транспортом.

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