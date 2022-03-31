Відмовляються виконувати завдання та служити: морально-психологічний стан окупантів низький

Морально-психологічний стан ворога продовжує падати. З кожним днем усе більше російських військових відмовляються воювати проти України.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, у деяких підрозділах російської армії відмовляються виконувати накази. За це вже "полетіли" голови командирів взводів.

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Окупанти продовжують відмовлятися йти на війну

Згідно з інформацією, яка є у Генштабу ЗСУ, за невиконання наказу проводити бойові дії усунули з посад двох командирів взводів. Мовиться про підрозділи 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Також відомо, що до частини в Ясинівці Донецької області має прибути заступник командира бригади з воєнно-політичної роботи. Він займатиметься роз'яснювальною роботою з БТГр.

Це ще не все. Російське військо може похизуватися численними випадками відмови від подальшого проходження служби. Ба більше, військовослужбовці строкової служби просто не бажають підписувати контракти. Це вже зафіксували у частинах Балтійського флоту. Зокрема 79-й окремій мотострілецькій бригаді 11-го армійського корпусу.

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