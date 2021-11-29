В Австрії поновилися перемовини СВПД щодо ядерної програми Ірану

У Відні розпочалися перемовини між країнами, які підписували угоду щодо ядерної програми Ірану. Учасники СВПД зустрілися в палаці Кобург.

Спілкування проходить на рівні політичних директорів під головуванням координатора ЄС Енріке Мора. Це перше засідання за останні 5 місяців після обрання нового іранського президента.

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Однак оглядачі не очікують якогось прориву від перемовин у австрійській столиці. На їхню думку, важливим є сам факт поновлення переговорів стосовно ядерної угоди після тривалої перерви.

Іран просить скасувати санкції

Перед зустріччю Іран заявив, що необхідно зосередити увагу на скасуванні санкцій США щодо Тегерана, додавши, що "вікно можливостей щодо ядерної угоди не залишатиметься відкритим вічно".

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки офіційно не беруть участь у засіданнях комісії з питань Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної угоди після того, як вийшли звідти у 2018 році.

Спецпосланець США щодо Ірану Роберт Меллі наголосив, що вони будуть змушені чинити тиск на Іран, якщо він затягуватиме переговори у Відні, прискорюючи водночас втілення своєї ядерної програми.

Що відомо про СВПД: коротко

У 2015 році Іран і "шістка" країн (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США та Франція) погодили Спільний всеосяжний план дій, в якому йшлося про скасування санкцій щодо Ірану.

Зі свого боку Тегеран взяв на себе низку зобов'язань в атомній сфері. У 2018 році з СВПД вийшли Сполучені Штати Америки та відновили односторонні санкції стосовно Ірану.

За рік Тегеран оголосив про поетапне скорочення своїх зобов'язань у рамках ядерної угоди доти, поки європейські учасники не забезпечать економічні інтереси Ірану, перш за все у нафтовій сфері, в умовах дії американських санкцій.

Напередодні представники Китаю, Росії та Ірану провели тристоронні неформальні консультації з метою "кращого розуміння оновленої перемовної позиції Тегерана".