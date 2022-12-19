Операція 007: у Відні затримали сина ексспівробітника російського генштабу

У Відні затримали громадянина Греції російського походження. Його підозрюють у шпигунстві.

Батько затриманого – колишній співробітник генштабу Росії, який раніше працював дипломатом у Німеччині та Австрії. Тепер підозрюваному загрожує позбавлення волі.

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Посеред Відня затримали сина ексспівробітника російського генштабу

За попередньою інформацією, підозрюваний передавав російській владі відомості про настрої в Австрії, загальну соціальну ситуацію, зовнішню політику та ситуацію з безпекою в країні. З 2018 до початку 2022 року він здійснив 65 поїздок, зокрема до Росії, Білорусі, Туреччини та Грузії. Востаннє до Москви він прилетів напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зазначається, що підозрюваний, який отримував невелику соціальну допомогу в Австрії, якимось чином зміг придбати кілька об'єктів нерухомості у Відні, Росії та Греції.

Наприкінці березня 2022 року австрійські правоохоронні органи провели обшук у квартирі підозрюваного, внаслідок якого вони виявили прилад для відстеження підслуховуючих пристроїв, приховані відеокамери та захисний костюм. Крім цього, правоохоронці вилучили кілька телефонів, ноутбуків і планшетів, на яких зберігалося близько 10 мільйонів файлів.

До речі, підозрюваний досі лишається на волі. Наразі він очікує на засідання суду, де йому буде пред'явлено звинувачення.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох агентів головного управління генштабу збройних сил Росії. Ними виявилось подружжя.

Зрадники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території Одеської області. Зрештою СБУ затримала обох шпигунів під час спроби передачі закритих відомостей до Росії.