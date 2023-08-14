На ескалацію проти Польщі відреагує не НАТО: хто зупинить Путіна та Лукашенка

Самопроголошений лідер Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що хоче "налагодити відносини" з Польщею. Він сказав такі слова, щоб догодити Китаю.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. За його словами, якби Польща закрила кордон із Білоруссю, постраждав би експорт китайських товарів.

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Китайський інтерес

Саакян припустив, що Лукашенко міг отримати вказівку від Китаю припинити свою агресивну риторику щодо Польщі та не шкодити інтересам Пекіна. Зауважимо, що раніше диктатор звинувачував Варшаву у нібито "підготовці агресії" щодо Білорусі.

Це намагання продемонструвати, що він не хоче, щоб Польща закривала кордон, що він готовий знизити свою риторику. Ця демонстрація не стільки у Варшаву, стільки у Пекін. Якщо Польща закриває перетин товарами кордону Польщі та Білорусі, насамперед це удар по китайському експорту,

– пояснив він.

Крім того, Лукашенко може використовувати китайський фактор, щоб трохи "зв'язати руки" Росії.

Лукашенко заявив, що Білорусь живе завдяки співпраці з Росією та Китаєм. Водночас білоруський диктатор виступив за збереження відносин з західними європейськими країнами

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