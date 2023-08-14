На ескалацію проти Польщі відреагує не НАТО: хто зупинить Путіна та Лукашенка
Самопроголошений лідер Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що хоче "налагодити відносини" з Польщею. Він сказав такі слова, щоб догодити Китаю.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. За його словами, якби Польща закрила кордон із Білоруссю, постраждав би експорт китайських товарів.
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Китайський інтерес
Саакян припустив, що Лукашенко міг отримати вказівку від Китаю припинити свою агресивну риторику щодо Польщі та не шкодити інтересам Пекіна. Зауважимо, що раніше диктатор звинувачував Варшаву у нібито "підготовці агресії" щодо Білорусі.
Це намагання продемонструвати, що він не хоче, щоб Польща закривала кордон, що він готовий знизити свою риторику. Ця демонстрація не стільки у Варшаву, стільки у Пекін. Якщо Польща закриває перетин товарами кордону Польщі та Білорусі, насамперед це удар по китайському експорту,
– пояснив він.
Крім того, Лукашенко може використовувати китайський фактор, щоб трохи "зв'язати руки" Росії.
Саакян про заяви Лукашенка щодо Польщі: дивіться відео
Що сказав Лукашенко про Польщу
- Раніше Лукашенко погрожував Варшаві походом вагнерівців, а також звинувачував Польщу у нібито "підготовці агресії" проти Білорусі.
- Нещодавно білоруський диктатор заявив, що доручав прем'єр-міністру зв'язатися з Польщею. Зараз він нібито хоче "налагодити відносини" з поляками, бо "сусідів не обирають".
- Після цього Лукашенко знов безпідставно звинуватив Варшаву. Цього разу він заявив, що Польща буцімто навмисне "нагнітає обстановку", оскільки 15 жовтня у цій країні відбудуться парламентські вибори.
- Крім того, самопроголошений президент звинуватив США. За його словами, американці нібито роблять ставку на Польщу й "підштовхують" її до цього "нагнітання".
- Також Лукашенко назвав поляків не дурними та "нашими людьми", які "все прекрасно розуміють". Він додав, що Мінськ відкритий до співпраці.