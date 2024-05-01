Є багато міфів: яка насправді позиція Китаю у відносинах з Росією

Зараз росіяни покладають багато зусиль для того, щоб перешкодити деяким країнам взяти участь у Глобальному саміті миру, ініціатором якого виступає Україна. Для Кремля вкрай важливо, щоб у Швейцарію не приїхав представник КНР.

У цій ситуації Китай – це фетиш для всіх: України, Європи й Росії. Але наскільки Китай має вплив на Росію, чи це міф, який роздули до вселенських масштабів, пояснив 24 Каналу політолог Олег Лісний.

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"Наразі я не бачу готовності у Китаю робити те, що від нього очікують. Одні кажуть, що він вирішить все та має вплив на Росію, а Кремль думає навпаки, що разом з Китаєм зможе побороти всіх. Як на мене, це може показати тільки час", – мовив політолог.

Китай грає на одному боці

Вся логіка подій показує, що дуже багато міфів навколо відносин Росії та Китаю. Поготів вийшла стаття китайського професора, який стібається над Москвою, називаючи п'ять пунктів, чому вона програє війну. Китайці молодці в тому сенсі, що змогли створити міф себе як виняткового гравця у світі.

Складається враження, що Китай може сказати "фу", а Путін залізе під лавку та буде сидіти скавчати,

– зазначив Лісний.

Проте виникає питання, коли у КНР була остання успішна війна, скільки разів програвали китайці й чому всі вважають, що Пекін – це пігулка, яка вилікує всі хвороби й може вплинути на будь-кого.

Можливо, це моя суб'єктивна думка, але я не вважаю, що Китай зараз може грати на якійсь стороні чесно. Він грає на одній стороні – на своїй,

– додав політолог.

Захід залежний від Китаю

Водночас Сполучені Штати зараз попереджають Китай про те, що не варто постачати Росії товари, а деякі сенатори взагалі прямо звинувачують Пекін у тому, що він вже обрав собі якийсь бік, але роблять це без офіційних підтверджень.

Держсекретар США Антоні Блінкен сказав, що у разі підтвердження інформації Вашингтон вживатиме заходів проти Китаю. Однак яких заходів чи санкцій проти Пекіну можуть вжити США та Європа, якщо вони всі залежні від Китаю.

Світ постійно змінюється. Китай теж дуже залежний від грошей, які він заробляє, поставляючи товари Заходу, й боїться їх втратити. Порівняно Росія – це для Пекіна не ринок,

– наголосив лісний.

Захід спонукає Китай до того, щоб він дійсно, наприклад, в українському кейсі зайняв просто нейтралітет, а не активний нейтралітет. Тому що КНР зараз не є нейтральною державою, а для Заходу треба, щоб в цьому кейсі він став нейтральним.

Підступний план Китаю