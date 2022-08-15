Ердоган переконав путіна, що припинення вогню можливе, – Семиволос про успіх "зернової угоди"

Влада Туреччини вважає, що "зернова угода" слугуватиме першим кроком до мирного врегулювання у відносинах між Україною та росією. Тим самим Анкара переконала кремль, що надалі сторони можуть домовитися про припинення вогню.

Така позиція Туреччини може свідчити про повернення до трикутника відносин "Україна – росія – Туреччина", що несе загрози для України. Про це 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Ердоган продає перспективи миру

Експерт вважає, що на сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган намагається продати главі кремля владіміру путіну перспективу мирного процесу.

"Ми знаємо, що росія зараз зацікавлена у паузі на фронті й Ердоган переконує путіна, що перший крок став успішним і надалі можна говорити за наступні кроки, щоб показати успіх", – зазначив Семиволос.

З його слів, таку риторику можна простежити за подальшими заявами турецького МЗС, турецьких політиків та представників кабінету Ердогана.

Почали говорити після підписання "зернової угоди", що це перший крок, що наступні кроки мають бути початком мирного процесу, щоб сторони сіли за стіл переговорів тощо. Саме цим зваблює Ердоган путіна,

– зауважив аналітик.

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Дипломатичні загрози для України

Такий стан дипломатичних умов, на думку експерта, несе небезпеку для України, позаяк Київ ретельно та успішно вибудовував окремий українсько-турецький трек, який практично не був залежний від російського треку.

"Проблема і небезпека для українців полягає в тому, що трикутник відносин "Україна – росія – Туреччина" – він повертається. Ми доклали чимало зусиль, щоб його зруйнувати. А виходить так, що ось такими діями Туреччина начебто самостійно пробує його повернути й створити певну нову орбіту", – підкреслив Семиволос.

Він констатує, що загрози полягають і у тому, що відносини України з Туреччиною таким чином можуть залежати саме від відносин Туреччини з росією.

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