Хто став "п'ятим елементом" Путіна, якого бракувало для вторгнення в Україну

Не можна ігнорувати інтереси такої могутньої держави! Світовий порядок без неї неможливий. Україна має бути прагматичною і домовлятися, а не дратувати такого гіганта.

Мир із хижаками приречений

Ми повинні подвоїти дипломатичні зусилля, щоб забезпечити партнерство заради миру! Думаєте, це – про Китай? Ні. Це – про Росію до вторгення.

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Навіть після 2014 року в українському суспільстві був високий запит на домовленості з Росією. Проблема всіх таких миротворців в тому, що їхні уявлення про готовність домовлятися тоталітарних режимів глибоко хибні.

Китай окупував Тібет, вигнав Далай Ламу, вчинив геноцид уйгурів і купи менших народів, про які ми навіть не чули, не для того, щоб домовлятися з Україною. Росія вгатила купу бабла в другу армію світу не для того, щоб гратися в танковий біатлон.

Імперії створюються не для переговорів. Вони створюються, щоб брати силою все, що їм подобається. В цьому їх суть. Вибудовуючи дипломатичні відносини з тоталітарними режимами, про це не можна забувати ні на мить. Сподівання, що привітання диктаторів та підлабузництво зроблять вас кращими друзями і диктатори залишать вас у спокої, марні.

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Останнє ланка в ланцюзі війни

Китай – не просто союзник нашого ворога. Він – той самий п'ятий елемент, якого не вистачало Путіну для вторгнення. Передбачаючи санкції і торгівельне ембарго, Путін потребував могутнього партнера, який буде торгувати з ним навіть під санкціями. І щойно отримав на Пекінській олімпіаді гарантії від Китаю, одразу напав на Україну. Ось яка справжня роль і сторона Китаю у цій війні.

Разом з Росією Китай є замовником хаосу і зламу світового порядку для світового панування диктатур. Це надто велика ціль китайців, щоб поступатися нею заради інтересів якоїсь України. Не будьте наївні і не плекайте ілюзій на цей рахунок. Ніяка українська дипломатія не спроможна вдовольнити запитів китайців. Бо їх запит – знищення України і передача цієї території під контроль свого васала.

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Знаю, всім хотілось би вірити, що Китай нейтральний і навіть прихильний, але це не так. Прийміть неприємну правду, друзі. Що б не було, ми переможемо. Але ілюзій щодо Китаю маємо позбавитися. Це – питання фізичного виживання нації.