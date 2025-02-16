США грають в зоні впливу Росії: чому Трамп може готувати вигідну угоду для Білорусі

За даними ЗМІ, США можуть укласти угоду з Білоруссю щодо послаблень санкцій. Зараз Штати спробують відновити "заморожені" відносини між обома країнами. І це цікавий розвиток подій.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Постернак, зауваживши, що під час першої каденції Трампа Штати "реанімували" відносини з Білоруссю. Далі були протести в Білорусі через сумнівні "вибори" та перемога Байдена, внаслідок чого контакти знову заморозилися. Тепер Трамп знову спробує їх "реанімувати".

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Як це вплине на Україну

Як наголосив Постернак, Білорусі пропонують вигідну угоду, яка послабить економічні обмеження. Також Лукашенко отримає змогу взаємодіяти із Заходом, а не лише з Росією та Китаєм.

США починають працювати з Білоруссю з трьох причин. Насамперед вони демонструють, що можуть різко влізти в зону впливу Росії. Також вони хочуть поступово витісняти Китай на міжнародній арені. Зокрема й зі Східної Європи.

Третій момент. Штати хочуть домовитися про звільнення політичних в'язнів. Це дозволить Трампу показати себе яке майстра дипломатії та угод і людиною, яка визволяє бранців. Можливо, хтось і подасть його на Нобелівську премію,

– сказав Постернак.

Білорусь підтримала агресію Росії проти України. Воно продовжує всіляко допомагати країні-агресорці. Однак, ймовірно, там все ще існують певні правила. І, на думку Постернака, доки при владі залишається Лукашенко, доти існує невеликий "коридор", щоб Білорусь загалом не стала тотально проросійською.

Якщо Лукашенка не буде, то, ймовірно, туди прийде в десятки разів більш проросійський лідер, який буде повним сателітом Москви і буде виконувати усі забаганки Путіна. Лукашенко є проросійським. Але у своїй проросійської пробує шукати баланс в Пекіні, ЄС та США. З прорахованим Лукашенко Україні дещо легше, ніж з повністю проросійським варіантом,

– вважає Постернак.

Додамо, за даними The New York Times, нещодавно деякі американські чиновники вперше за 5 років провели розмову з Лукашенком та головою КДБ. Білорусі пропонують угоду, аби вони дещо вийшла з-під орбіти Росії.