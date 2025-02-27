Дональд Трамп раптово змінив свою риторику та пішов на зближення з Росією. Це стало неочікуваністю і для пропагандистів ворога.

У Кремлі пропагандистам кажіть не надто "хвалити" президента США Дональда Трампа на випадок, якщо переговори не будуть достатньо успішними для Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Відгукнулись на "простягнуту руку Росії"

Російські видання відзначають, що журналісти не отримали від Кремля жорстких вказівок про те, як розповідати про різку зміну відносин між керівництвом Росії і США.

При цьому керівникам медіа рекомендували "не хвалити особисто" Трампа, стверджують журналісти, а створити образ "людини, яка мала мудрість відгукнутися на простягнуту Росією руку".

Це потрібно, що у випадку, якщо перемовини не задовольнять Росію, можна було сказали, що вони зробили все, що могли.

Співробітник одного з провідних пропагандистських медіа з-поміж державних ЗМІ пояснив, що "обіцянок щодо кінця СВО не даємо, термінів не називаємо". Наголошувати рекомендують на тому, що США пішли на контакт, а Росія готова вислухати.

Також радять "балансувати Трампа" заявами російської сторони.