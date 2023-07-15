Ердоган показав майстер-клас, – Юнус пояснив, які відносини між Туреччиною та Росією

Туреччина завдяки своїй багатовекторності залишатиметься потужним гравцем на зовнішньополітичній арені. На це мусить зважати, зокрема, Росія.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог з Вашингтона Раміз Юнус. За його словами, від нинішньої ролі Туреччини Україна лише виграє.

До теми Туреччина наживається на Росії: як далі розвиватимуться стосунки двох країн

"Туреччина грає одночасно на кількох шахових дошках. Реджеп Ердоган показав справжній майстер-клас", – констатував Юнус.

Як Туреччина змогла посісти вагоме місце у світі: дивіться відео

Чому світ усе "попускає" Туреччині

Туреччина діє у власних інтересах та хоче зберегти свою лідерську роль у Чорноморському басейні – і їй це вдається.

США зацікавлені в позиції Туреччини, тому що потрібен голос для прийняття Швеції в НАТО.

Росія ж усвідомлює, що має не так багато союзників. Тому "з розумінням" поставилась, зокрема, до рішення Ердогана відпустити командирів "Азову".

З осені 2022 року п'ятеро українських командирів перебували в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Ердогана. За умовами обміну, вони до кінця війни не повинні були повертатися додому.

"І США, і країни Європи, і та ж Росія будуть надалі зацікавлені в лояльності Туреччини", – переконаний Юнус.

А Україна з усіх боків виграла: основне