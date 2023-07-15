Ердоган показав майстер-клас, – Юнус пояснив, які відносини між Туреччиною та Росією
Туреччина завдяки своїй багатовекторності залишатиметься потужним гравцем на зовнішньополітичній арені. На це мусить зважати, зокрема, Росія.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог з Вашингтона Раміз Юнус. За його словами, від нинішньої ролі Туреччини Україна лише виграє.
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"Туреччина грає одночасно на кількох шахових дошках. Реджеп Ердоган показав справжній майстер-клас", – констатував Юнус.
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Чому світ усе "попускає" Туреччині
Туреччина діє у власних інтересах та хоче зберегти свою лідерську роль у Чорноморському басейні – і їй це вдається.
- США зацікавлені в позиції Туреччини, тому що потрібен голос для прийняття Швеції в НАТО.
- Росія ж усвідомлює, що має не так багато союзників. Тому "з розумінням" поставилась, зокрема, до рішення Ердогана відпустити командирів "Азову".
"І США, і країни Європи, і та ж Росія будуть надалі зацікавлені в лояльності Туреччини", – переконаний Юнус.
А Україна з усіх боків виграла: основне
- 8 липня п'ятеро командирів "Азову" повернулися в Україну. Герої України змогли повернутись додому відразу після візиту українського президента в Туреччину напередодні.
- Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган під час пресконференції з Володимиром Зеленським підтримав наміри України стати частиною НАТО.
- У присутності двох президентів також підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості. Зокрема, мовиться про виробництво безпілотників.
- Як відомо, Туреччина залишається ключовим посередником у Чорноморській зерновій ініціативі. Так, 14 липня Реджеп Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити "зернову угоду".