Діалог України з Індією будується набагато краще, ніж будь-коли, – радник Зеленського

Україні вдалося налагодити діалог з Індією. Зараз комунікація між країнами відбувається набагато краще, ніж будь-коли до цього.

Про це в етері телемаратону заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає 24 Канал.

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Що зараз відбувається з відносинами України й Індії

Владислав Власюк зазначив, що в України з Індією діалог почав будуватися набагато краще та інтенсивніше, ніж був будь-коли. Він наголосив, що українська сторона наразі має можливість порушувати ті питання, які її хвилюють, зокрема, й щодо російської нафти.

Це те, де Росія заробляє гроші. Якраз це питання в тому числі порушувалося в розмовах президента Зеленського з прем'єр-міністром Моді. І це, повірте, 5 – 6 мільярдів щомісяця. Це набагато важливіше, ніж будь-що інше,

– пояснив уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Він також підкреслив, що якщо забрати в Росії зараз ці 5 – 6 мільярдів від Індії, ще стільки ж від Китаю і ще стільки ж від всього іншого ринку, то країна-агресорка через декілька місяців перестане мати спроможність продовжувати виробляти як ракети, так і дрони.

До слова, видання Bloomberg писало, що Індія стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій до Росії. Обсяги цих постачань у липні 2024 року перевищили 95 мільйонів доларів США.

Таким чином, за останніми даними, майже п'ята частина важливих технологій, що надходять у російський військово-промисловий комплекс, потрапляє туди через Індію. Тому союзники України розглядають варіант введення санкцій проти Індії.