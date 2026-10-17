"Ворог один – Росія": Зеленський заявив про покращення відносин з Польщею

Володимир Зеленський заявив, що останнім часом відносини України та Польщі покращилися. Президент подякував прем’єр-міністру Дональду Туску, польському народу та командам обох країн за підтримку й співпрацю.

Про це він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами 17 жовтня.

Що цьому сприяє?

Зеленський підтвердив, що відносини між країнами стали кращими.

У нас дійсно покращились відносини з Польщею. Я дуже вдячний за це і Польщі, і нашим командам, і вдячний прем'єр-міністру (Дональду Туску). Вдячний народу Польщі за те, що підтримуєте Україну. Для нас дуже важливо зараз бути разом. Ворог один – Росія, і вона дуже занепокоєна тим, що Україна і Польща – сильний союз,

– сказав президент.

Україні та Польщі потрібно й надалі зміцнювати двосторонні відносини.

Навіть дуже складні речі ми вирішимо, я впевнений в цьому… Це будуть двосторонньо вигідні відносини, через повагу, через важливість безпеки в Європі,

– додав Зеленський.

Президент підкреслив важливість співпраці Києва та Варшави для безпеки Європи. Обидві країни мають розвивати партнерство та шукати взаємовигідні рішення навіть у питаннях, щодо яких виникають розбіжності.

Нагадаємо, дипломатичне охолодження між Києвом і Варшавою виникло наприкінці травня та на початку червня після рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого орла через найменування військової частини на честь героїв УПА.

Через загострення від 7 червня глава держави користувався аеропортами Молдови й Румунії, зробивши виняток лише наприкінці липня для зустрічі з Дональдом Туском у Любліні після повернення зі США.