Є можливість бути більше, ніж сусідами: що Зеленський говорить про відносини України та Польщі

Президент Володимир Зеленський вважає, що Польща та Україна можуть в майбутньому мати не тільки сусідські відносини, але і разом протидіяти будь-яким викликам. Україні і Польщі вдасться створити сильний союз, якщо не буде заважати політика.

Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час інтерв'ю польським ЗМІ.

Дивіться також Як головування Польщі може допомогти Україні на шляху до Євросоюзу

Україна та Польща можуть стати союзниками

Як зазначив Президент України, в першу чергу співпраця з Польщею можлива в розрізі гарантій безпеки. Разом з Польщею Україна може створити сильний союз у Східній Європі. Зокрема ці дві країни можуть разом посилювати свої технології, фінансове становище, харчову промисловість та інше.

Ці дві держави спроможні забезпечити одне одного, поставити плечі з енергетикою, їжею, захистом, грошима і зброєю, з багатьма речами. Тому якесь союзництво треба малювати. У нас є гарантії безпеки, договір підписаний, але це перший крок цього договору,

– сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що відносини України і Польщі можуть покращитися, якщо люди в першу чергу "будуть прагматичними", а не аналізуватимуть лише заяви політиків.

Якими можуть бути відносини України та Польщі у 2025 році

Хоча у 2024 році українсько-польські відносини зазнали випробувань через протести польських перевізників та питання ексгумації тіл жертв Волинської трагедії, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що 2025 рік для обох країн може стати часом нових викликів. Між Польщею та Україною, зокрема, може покращитися взаєморозуміння.