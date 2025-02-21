Дуда дав пораду Зеленському, як співпрацювати з Трампом

Анджей Дуда мав телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Під час дзвінка польський президент дав пораду українському колезі щодо співпраці з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Анджея Дуди у соцмережі Х.

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Що Дуда порадив Зеленському щодо Трампа

Анджей Дуда розповів, що кілька хвилин тому йому подзвонив президент Володимир Зеленський. За словами польського очільника, у нього з українським колегою була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Кітом Келлогом та інших подій.

Я передав йому, що ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів. З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом,

– написав Дуда.

Президент Польщі також вірить, що добра воля та чесність є основою переговорної стратегії США.

"Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", – резюмував Анджей Дуда.

Що розповів про цей дзвінок Зеленський

Володимир Зеленський у телеграм-каналі також розповів, що він провів телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Український очільник підкреслив, що наші громадяни глибоко цінують підтримку польського народу й ніколи не забудуть, як багато Польща зробила для нашого спільного майбутнього.

Президенти обговорили поточні події та майбутні кроки.

"Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії. Я також розповів про поточний діалог з американською стороною. Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами", – написав Зеленський.

Глава держави також резюмував, що міцний і тривалий мир може бути досягнутий лише завдяки єдності.