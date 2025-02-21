Дуда дав пораду Зеленському, як співпрацювати з Трампом
- Анджей Дуда під час телефонного дзвінка порадив Володимиру Зеленському підтримувати конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом для досягнення миру в Україні за підтримки США.
- Володимир Зеленський підкреслив важливість підтримки Польщі та США, заявивши про спільну мету захисту України і Європи від російської агресії.
- Президенти обговорили поточні події, майбутні кроки, і важливість єдності для досягнення тривалого миру.
Анджей Дуда мав телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Під час дзвінка польський президент дав пораду українському колезі щодо співпраці з Дональдом Трампом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Анджея Дуди у соцмережі Х.
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Що Дуда порадив Зеленському щодо Трампа
Анджей Дуда розповів, що кілька хвилин тому йому подзвонив президент Володимир Зеленський. За словами польського очільника, у нього з українським колегою була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Кітом Келлогом та інших подій.
Я передав йому, що ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів. З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом,
– написав Дуда.
Президент Польщі також вірить, що добра воля та чесність є основою переговорної стратегії США.
"Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", – резюмував Анджей Дуда.
Що розповів про цей дзвінок Зеленський
Володимир Зеленський у телеграм-каналі також розповів, що він провів телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Український очільник підкреслив, що наші громадяни глибоко цінують підтримку польського народу й ніколи не забудуть, як багато Польща зробила для нашого спільного майбутнього.
Президенти обговорили поточні події та майбутні кроки.
"Наша спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії. Я також розповів про поточний діалог з американською стороною. Важливо, щоб Сполучені Штати стояли поруч із нами", – написав Зеленський.
Глава держави також резюмував, що міцний і тривалий мир може бути досягнутий лише завдяки єдності.