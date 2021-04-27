Відносини України та США перезавантажуються, – Кругова про боротьбу з агресією Росії

Читать новость на русском

Україна чекає на гостей зі Сполучених Штатів Америки – на Державного секретаря США Ентоні Блінкена, а згодом й на власне президента Джо Байдена. Це позитивна новина для країни, адже мовиться про підтримку світового лідера.

Джерело:

24 канал

Про це розповіла журналістка та ведуча Тетяна Кругова. За інформацією ЗМІ, Держсекретар США Ентоні Блінкен може відвідати Україну вже у травні.

До теми Держсекретар США може приїхати в Україну вже в травні, – ЗМІ

"Відносини України та США зараз перезавантажуються після правління Трампа. Призначена пані посол у США – Оксана Маркарова, цілком ймовірно, що й Сполучені Штати змінять свого посла в Україні", – сказала Тетяна Кругова.

Окрім того, незабаром офіційний Вашингтон призначить спецпредставника з врегулювання конфлікту на Донбас, ким може стати Вікторія Нуланд, яка відома своєю послідовною критикою Росії, зауважила журналістка.

Боротьба проти агресії Росії в Європі

Водночас вона зазначила, що у Європі триває своя боротьба з агресією Росії, адже згодом Європарламент розгляне питання санкцій проти Росії, в яких є сенсаційні пункти:

  • блокування "Північного потоку-2";
  • відключення від платіжної системи SWIFT;
  • заборона купівлі нафти;
  • заборона подорожей російських олігархів до ЄС.

Нехай російські олігархи подорожують Росією, вона така велика, і як казав Путін – ніде не закінчується. Тільки боюся, що їм там не сподобається,
– сказала Кругова.

Проте відповідний пакет санкцій, за інформацією експертів, можуть не прийняти. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів, що це дуже жорсткі санкції й таких не брали навіть після того, як Росія вторглася в Україну й окупувала Крим, тож незрозуміло, чому зараз їх хочуть прийняти.

Водночас у Кремлі знову наголосили, що Путін готовий говорити із Зеленським, але не про Донбас, тобто розв'язати це питання на двосторонній зустрічі з Путіним не вийде, зауважила ведуча.

Актуально Росія тисне не перший рік, але ми постійно маємо бути готові, – Зеленський

"То навіщо взагалі до нього їхати. Хоча, з Путіним можна поговорити про двосторонні відносини, які дуже зіпсувалися. Аж так, що не встигаємо висилати дипломатів, Росія – наших, а ми їхніх", – сказала Тетяна Кругова.

Вона нагадала, що ще один дипломат буде пакувати валізи в Росію, адже Міністерство закордонних справ оголосило російського консула в Одесі персоною нон-ґрата, він має виїхати з України до 30 квітня.

Тетяна Кругова про підтримку України США та Європою: дивіться відео

 