Відносний спокій, вибухи та обстріли: як минула ніч проти 15 березня у містах України
В Україні триває 20 день повномасштабної війни. На щастя, ніч проти 15 березня у більшості областей минула відносно спокійно.
Серед областей, де ситуація була найгіршою, є Київщина. Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента.
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Київщина
Уночі повітряні тривоги були по всій області. В Ірпені відбувався бій. Зараз наші військові контролюють 70% території міста. У Вишгородському районі зафіксували пересування ворожої техніки. Також окупанти рухалися у Броварському районі. Зокрема, у населених пунктах:
- Баришівської,
- Калитянської,
- Великодимерської,
- Калинівської територіальних громад.
В області відбувалися періодичні бої.
Чернігівщина
Повітряні тривоги оголошували у Чернігові, Прилуках, Десні та Остері. Російські терористи обстрілювали передмістя та житлові квартали Чернігова. За попередніми даними є загиблі.
Сумщина
Сирени лунали у Сумах та Шостці. Пів ночі рашисти гатили з артилерії по Сумському району. Далі було тихо, але з 8 години ранку знову почалися обстріли. З 9:00 в області мають діяти "зелені коридори", маршрути яких погодили напередодні.
Харківщина
Місто тримає оборону, а всі позиції захищені. Водночас терористи продовжують завдавати удари по житлових районах. Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві та Дергачах.
Запорізька область
Ніч минула без змін. Рашисти продовжували активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери. Однак головної мети – ведення бойових дій на території області – загарбники не досягли.
Луганщина
У Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли відбувалися у Рубіжному та Попасній. Після того у житлових будинках спалахнули пожежі.
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Донеччина
- Обстріли в Авдіївці та Мар'їнці.
- Терористи обстріляли з "Градів" Авдіївський коксохімічний завод.
- У Мар'їнці, Новомихайлівці, Степному нема електропостачання. Тривають обстріли.
- У Торецьку активізувалася ворожа авіація.
Миколаївщина
Оголошували повітряну тривогу, лунали вибухи.
Херсонщина
Більшість районів перебувають без світла, газу та води.
В яких регіонах оголошували тривогу, але ситуація залишилася спокійною
- Кіровоградській;
- Житомирській. Наразі інформації про жертв та руйнування немає;
- Дніпропетровській;
- Вінницькій;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Полтавській;
- Одеській.
Які області спали спокійно
- Рівненська;
- Волинська;
- Закарпатська;
- Тернопільська;
- Львівська;
- Чернівецька;
- Івано-Франківська.
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