Відновити економіку неможливо без логістики, ми її перебудовуємо, – міністр інфраструктури

Україна зараз захищає інтереси усього світу. Тож після війни ми відновлюватимемо свою країну не самостійно.

Підприємства також відновлюватимуть свою роботу вже зараз там, де це можливо. Про це сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков у ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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Він наголосив, що про відновлення економіки мовиться вже зараз. Однак це неможливо зробити без логістики.

Звичайно, ми перебудовуємо логістику. Зараз експорт та імпорт наших товарів більше пов'язаний з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією,

– зазначив він.

Про морську блокаду

Однак, звісно й існує морська блокада з боку Росії, яка може вплинути на Україну. Натомість у міністерстві роблять усе, щоб окупанти також відчули, що це таке.

"На рівні усього цивілізованого світу, є країни, які вже запровадили санкції, що роблять повноцінну морську блокаду для Росії. Їхня економіка це відчує досить швидко", – додав він.

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