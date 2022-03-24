Відновити "Мрію": "Антонов" створює міжнародний фонд для відродження Ан-225
Джерело:ANTONOV Company
Державне підприємство "Антонов" пропонує заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".
У підприємстві нагадали, що "Мрія" – це літак найбільший за масою перевезення вантажу та неперевершений за своїми параметрами.
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Але у лютому 2022 року сталося лихо. У ході агресії Росії проти України літак Ан-225 "Мрія" був зруйнований. Ця втрата приголомшила колектив ДП "АНТОНОВ", світову авіаційну спільноту, безліч замовників із перевезення вантажів найбільшим літаком,
– зазначили в компанії.
Попри тяжкі часи, колектив підприємства не хоче допустити повної безповоротної втрати легендарного літака. Вони мають для цього є всі підстави – конструкторська та науково-технічна документація, а найголовніше – велике бажання та натхнення колективу. На жаль, у тяжкий час для України для розв'язання цього завдання бракує коштів.
Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: "Безповоротна фінансова допомога" за наступними банківськими реквізитами,
– йдеться в повідомленні компанії.
Реквізити для відбудови літака "Мрія"
ANTONOV COMPANY
1 Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine
Bank details:
JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'
Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.
IBAN: UA473223130000000002600602005
SWIFT: EXBS UA UX,
Correspondent bank:
EUR
1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: DEUT DE FF
cor.acc.: 100 9498767 10
2. UniCredit Bank AG, Munich, Germany
SWIFT: HYVE DE MM
cor.acc.: 69114920
3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBA AT WW
cor.acc.: 001-50.087.824
USD
1. JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
cor.acc.: 400-124432
2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
cor.acc.: 04094227
3. Citibank N. A., New York, USA
SWIFT: CITI US 33
cor.acc.: 36083522
4. The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
cor.acc.: 8901487651
Раніше посольство США у Києві зазначило, що найбільший літак у світі "Мрія" "не помре ніколи". Американці пригадали, як "Мрія" колись рятувала їхню країну під час пандемії.