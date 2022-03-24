Відновити "Мрію": "Антонов" створює міжнародний фонд для відродження Ан-225

Державне підприємство "Антонов" пропонує заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".

У підприємстві нагадали, що "Мрія" – це літак найбільший за масою перевезення вантажу та неперевершений за своїми параметрами.

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Але у лютому 2022 року сталося лихо. У ході агресії Росії проти України літак Ан-225 "Мрія" був зруйнований. Ця втрата приголомшила колектив ДП "АНТОНОВ", світову авіаційну спільноту, безліч замовників із перевезення вантажів найбільшим літаком,

– зазначили в компанії.

Попри тяжкі часи, колектив підприємства не хоче допустити повної безповоротної втрати легендарного літака. Вони мають для цього є всі підстави – конструкторська та науково-технічна документація, а найголовніше – велике бажання та натхнення колективу. На жаль, у тяжкий час для України для розв'язання цього завдання бракує коштів.

Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: "Безповоротна фінансова допомога" за наступними банківськими реквізитами,

– йдеться в повідомленні компанії.

Реквізити для відбудови літака "Мрія"

ANTONOV COMPANY

1 Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine

Bank details:

JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'

Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

IBAN: UA473223130000000002600602005

SWIFT: EXBS UA UX,

Correspondent bank:

EUR

1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

cor.acc.: 100 9498767 10

2. UniCredit Bank AG, Munich, Germany

SWIFT: HYVE DE MM

cor.acc.: 69114920

3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

SWIFT: RZBA AT WW

cor.acc.: 001-50.087.824

USD

1. ​JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA

SWIFT: CHAS US 33

cor.acc.: 400-124432

2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA

SWIFT: BKTR US 33

cor.acc.: 04094227

3. Citibank N. A., New York, USA

SWIFT: CITI US 33

cor.acc.: 36083522

4. The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVT US 3N

cor.acc.: 8901487651

Раніше посольство США у Києві зазначило, що найбільший літак у світі "Мрія" "не помре ніколи". Американці пригадали, як "Мрія" колись рятувала їхню країну під час пандемії.