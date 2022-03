В предприятии напомнили, что "Мрия" – это самолет самый большой по массе перевозки груза и непревзойденный по своим параметрам.

Но в феврале 2022 года произошла беда. В ходе агрессии России против Украины самолет Ан-225 "Мрия" был разрушен. Эта потеря ошеломила коллектив ГП "АНТОНОВ", мировое авиационное сообщество, множество заказчиков по перевозке грузов крупнейшим самолетом,

– отметили в компании.

Несмотря на тяжелые времена, коллектив предприятия не хочет допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета. У них есть все основания – конструкторская и научно-техническая документация, а самое главное – большое желание и энтузиазм коллектива. К сожалению, в трудное для Украины время для решения этой задачи не хватает средств.

Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Средства просим вносить с назначением платежей: "Безвозвратная финансовая помощь" по следующим банковским реквизитам,

– говорится в сообщении компании.

Реквизиты для восстановления самолета "Мрия"

ANTONOV COMPANY

1 Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine

Bank details:

JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'

Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

IBAN: UA473223130000000002600602005

SWIFT: EXBS UA UX,

Correspondent bank:

EUR

1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

cor.acc.: 100 9498767 10

2. UniCredit Bank AG, Munich, Germany

SWIFT: HYVE DE MM

cor.acc.: 69114920

3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

SWIFT: RZBA AT WW

cor.acc.: 001-50.087.824

USD

1. ​JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA

SWIFT: CHAS US 33

cor.acc.: 400-124432

2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA

SWIFT: BKTR US 33

cor.acc.: 04094227

3. Citibank N. A., New York, USA

SWIFT: CITI US 33

cor.acc.: 36083522

4. The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVT US 3N

cor.acc.: 8901487651

Ранее посольство США в Киеве отметило, что самый большой самолет в мире "Мрия" "не умрет никогда". Американцы вспомнили, как "Мрия" когда-то спасала их страну во время пандемии.