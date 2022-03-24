В предприятии напомнили, что "Мрия" – это самолет самый большой по массе перевозки груза и непревзойденный по своим параметрам.
Читайте также "Антонов" подсчитал, сколько денег нужно на то, чтобы достроить второй экземпляр "Мрии"
Но в феврале 2022 года произошла беда. В ходе агрессии России против Украины самолет Ан-225 "Мрия" был разрушен. Эта потеря ошеломила коллектив ГП "АНТОНОВ", мировое авиационное сообщество, множество заказчиков по перевозке грузов крупнейшим самолетом,
– отметили в компании.
Несмотря на тяжелые времена, коллектив предприятия не хочет допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета. У них есть все основания – конструкторская и научно-техническая документация, а самое главное – большое желание и энтузиазм коллектива. К сожалению, в трудное для Украины время для решения этой задачи не хватает средств.
Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Средства просим вносить с назначением платежей: "Безвозвратная финансовая помощь" по следующим банковским реквизитам,
– говорится в сообщении компании.
Реквизиты для восстановления самолета "Мрия"
ANTONOV COMPANY
1 Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine
Bank details:
JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'
Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.
IBAN: UA473223130000000002600602005
SWIFT: EXBS UA UX,
Correspondent bank:
EUR
1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: DEUT DE FF
cor.acc.: 100 9498767 10
2. UniCredit Bank AG, Munich, Germany
SWIFT: HYVE DE MM
cor.acc.: 69114920
3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBA AT WW
cor.acc.: 001-50.087.824
USD
1. JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
cor.acc.: 400-124432
2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
cor.acc.: 04094227
3. Citibank N. A., New York, USA
SWIFT: CITI US 33
cor.acc.: 36083522
4. The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
cor.acc.: 8901487651
Ранее посольство США в Киеве отметило, что самый большой самолет в мире "Мрия" "не умрет никогда". Американцы вспомнили, как "Мрия" когда-то спасала их страну во время пандемии.