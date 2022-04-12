На відновлення доріг на звільнених територіях уряд виділив ще 490 мільйонів гривень
На звільнених від окупантів територіях вже почали відновлювати дороги. Для цього скерували додаткових 490 мільйонів гривень.
Про це під час брифінгу розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що український уряд продовжує підтримувати жителів звільнених територій.
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На відновлення доріг виділили ще 490 мільйонів
Шмигаль розповів, що на першочергове відновлення інфраструктури у звільнених містах і селах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей виділили мільярд гривень. Окрім цього, жителям постійно надсилають гуманітарну допомогу – безкоштовні речі та медикаменти.
Сьогодні (12 квітня – 24 канал) на засіданні Кабміну прийняли рішення про виділення додаткових 490 мільйонів гривень для базового відновлення та нормальної роботи дорожньої інфраструктури, в тому числі на звільнених територіях,
– зазначив прем'єр.
Шмигаль підсумував, що в прифронтових містах продовжують роздавати безкоштовні продуктові набори. Держава закуповує продукти переважно в українських виробників, аби завантажити їх замовленнями. По більшості позицій вже придбали від 30 до 80% всього необхідного.
Дивіться брифінг Дениса Шмигаля:
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