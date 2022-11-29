Треба розірвати зачароване коло, – Кулеба назвав дві речі, які відновлять енергосистему України

Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїми закордонними колегами 28 листопада. Під час неї він назвав дві речі, необхідні для того, щоб наша держава відновила енергосистему.

Міністр закордонних справ під час спільної пресконференції зауважив, що присутність закордонних колег також дозволила уникнути масованого ракетного удару, передає 24 канал. Водночас ми всі чудово розуміємо, що ворог надзвичайно підступний і може атакувати будь-якої миті, тож не ігноруйте повітряну тривогу.

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Дві речі, які відновлять енергоінфраструктуру

Для того, щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори – це найважливіша частина енергосистеми – та ППО, щоб збивати ворожі ракети, що летять на нашу енергоструктуру. Надаючи ППО, ви також рятуєте та відновлюєте нашу енергоструктуру,

– наголосив Кулеба.

Водночас, за словами Кулеби, особливо важливими для нас є саме системи ППО. Адже якщо їх партнери нам не нададуть, то Україна продовжить лагодити енергетичну систему, а Росія – ракетами її руйнувати. Тож потрібно нарешті "розірвати це зачароване коло".

Також Кулеба пригадав про дрібніші побутові потреби. Мовиться про павербенки, а також генератори. За словами міністра, він не здивується, якщо у Чорну п'ятницю українці найбільше купували саме ці дві категорії пристроїв.

Очільник МЗС також подякував своїм колегам за те, що прибули до України. За його словами, ворог здебільшого атакує зранку, а сама зустріч відбулася ввечері. Тож міністри сімох країн почасти причетні до того, що у понеділок 28 листопада минулося без ракетного удару.

Що відомо про візит міністрів до України

Почнімо з того, що до Києва з візитом прибули глави МЗС семи країн світу. Мовиться про міністрів закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, Латвії Едгарса Рінкевичса, Литви Габріелюса Ландсбергіса, Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гилфадоттір, Фінляндії Пекки Хаавісти, Норвегії Аннікен Гуйтфельдт та Швеції Тобіаса Біллстрьома.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Швеції напередодні в інтерв'ю заявив, що Росія повинна зазнати поразки у цій війні. За його словами, останнє слово буде за Україною. А поки нашу країну підтримуватимуть, адже вона допомагає усім здолати Росію.

Крім того, під час спільної пресконференції Біллстрьом розповів про найбільший за всю історію пакет допомоги Україні. До нього входить як військова, так і гуманітарна допомога на зиму. А ще – системи ППО. І це, підкреслив він, не останній внесок у перемогу нашої держави.

Міжнародні партнери допомагають нам, але для захисту від ракетних ударів цього замало. Радник глави ОП Михайло Подоляк не розуміє, чому Україні не надають ЗРК Patriot. За його словами, це оборонна зброя. Тож її передача ніяк не мала б стати причиною зайвої ескалації.

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