Як відновити втрачене або пошкоджене посвідчення УБД: пояснення Міноборони
- Для відновлення посвідчення УБД чинні військовослужбовці подають рапорт командиру, а звільнені звертаються до ТЦК та СП.
- Документи для відновлення включають копії посвідчення, паспорта, лист талонів та дві фотокартки, а процедура спрощена без довідок з поліції.
Посвідчення учасника бойових дій (УБД) є основним документом, що підтверджує право на пільги та соціальні гарантії. Тепер відновити втрачене посвідчення стало простіше.
У Міністерстві оборони України роз'яснили порядок отримання нового посвідчення у разі його втрати, викрадення або пошкодження.
Дивіться також Коли військовослужбовці можуть отримати "оздоровчі": пояснення Міноборони
Як відновити посвідчення УБД?
Для чинних військовослужбовців необхідно подати рапорт командиру своєї військової частини. Звільнені зі служби мають звернутися до ТЦК та СП, у якому перебувають на обліку.
У Міноборони зазначили, що процедуру спростили. Тепер не потрібно подавати довідку з поліції та оголошення в друкованих ЗМІ про втрату документа.
Які документи потрібні, щоб відновити посвідчення?
У разі втрати або викрадення посвідчення до рапорту чи заяви слід додати:
- копію втраченого або викраденого посвідчення (за наявності);
- лист талонів та його копію;
- копію першої сторінки паспорта або ID-картки;
- дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри.
Якщо посвідчення стало непридатним для використання, потрібно подати:
- пошкоджене посвідчення;
- лист талонів;
- копію першої сторінки паспорта або ID-картки;
- дві кольорові фотокартки 3×4 сантиметри.
Якщо документ був знищений під час виконання бойових чи службових завдань, його відновлення відбувається на підставі службового розслідування. У такому випадку подається заява та дві фотокартки.
Водночас звільненим з полону військовослужбовцям не потрібно додавати матеріали службового розслідування. За відсутності посвідчення новий документ їм видають лише на підставі особистої заяви.
Які пільги в Україні можуть отримати учасники бойових дій?
Учасники бойових дій в Україні можуть отримати 75% знижку на оплату комунальних послуг, включаючи газ, при дотриманні певних умов. Пільги на комунальні послуги оформлюються через Пенсійний фонд з подачею відповідних документів.
Для УБД в Україні передбачені також медичні пільги. Вони дозволяють отримувати безоплатно ліки, лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів.
Статус учасника бойових дій передбачає також й грошові гарантії. Пенсії та державна соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це є додатковим механізмом підтримки базового рівня доходів.