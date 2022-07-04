На відновлення України потрібно 750 мільярдів доларів: на це планують забирати активи росіян

Російські снаряди та ракети завдали Україні дуже великих руйнувань. Ворогу доведеться заплатити за кожен клаптик землі та будівель, які вони знищили чи пошкодили.

У Лугано розпочалася конференція з відновлення України. Наші друзі вже активно працюють над тим, щоб після перемоги над російськими окупантами наша держава "стала на ноги" якомога швидше.

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Скільки потрібно грошей для відновлення України

Шалені обстріли росіян мирних українських міст та цивільної інфраструктури завдали нашій країні великі збитки. Вже зараз лунають оцінки, що для відновлення України потрібно 750 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що допомога друзів вкрай важлива, але основним "спонсором" відбудови нашої держави мають стати окупанти.

"Ми вважаємо, що заморожені активи Росії за різними цінами складають від 300 до 500 мільярдів доларів. Друге джерело відновлення — це гранти та пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Треті чи четверті джерела – це інвестиції приватного сектора, а також позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій", – сказав Шмигаль.

Росіяни не припиняють обстрілів та наступальних дій, тому сума, яка потрібна буде на відновлення України, може зростати.

Конференція з відновлення України: фото

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