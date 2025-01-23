Генерал армії пояснив, чому Україні майже нереально повернути ядерну зброю

Багато фахівців та українців вважають, що ядерне роззброєння було помилкою. Адже Будапештський меморандум, підписаний понад 30 років тому, не став гарантом безпеки.

В етері 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж відповів, чи може Київ відновити свій ядерний потенціал.

Важливо Тактична ядерна зброя лякала навіть росіян: Байден розкрив деталі розмови з Путіним

Які наслідки для України матиме запуск ядерної програми

Наразі Україна не зможе запустити ядерну програму. Тому що не тільки Росія, а й наші союзники, зокрема США та Європа, будуть однозначно проти. Вони залучать усі ресурси, щоб Київ не реалізував її. До того ж це може негативно вплинути на надання Україні військової та фінансової допомоги.

Україна мала повністю закритий ядерний цикл, але втратила його. Звісно, є вчені, які ще мають технологічну модель дій, але це треба поновлювати. Крім того, мати для цього заводи, ресурси, лабораторії, центрифуги та багато чого іншого.

Треба виходити з реалій, а не з теорії. Тож у цій ситуації нереально те, що Україна найближчими роками відновить ядерну програму. Росія та США також про це знають,

– мовив Маломуж.

За його словами, пусті розмови про ймовірність повернення ядерної зброї в Україні лише грають на руку росіянам, які потім спекулюють на цій темі. Російські пропагандисти вигадують різні нісенітниці про якісь брудні бомби, плани українців підірвати атомні електростанції тощо.

Номінований Дональдом Трампом на посаду директора ЦРУ Джон Реткліфф зазначив, що війна в Україні збільшує ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною державою.