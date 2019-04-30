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      Відома дата відкриття найбільшого ТРЦ України

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      Відкриття найбільшого ТРЦ України Blockbuster Mall відбудеться 31 травня
      Відкриття найбільшого ТРЦ України Blockbuster Mall відбудеться 31 травня / facebook.com/blockbustermall.ua

      Стало відомо, коли у Києві відкриють ТРЦ Blockbuster Mall, який має стати найбільшим торгово-розважальним центром України.

      Відкриття ТРЦ запланували на 31 травня.

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      Цю інформацію підтвердив голова правління групи Mandarin Plaza, якій належать проекти ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall та Ocean Mall Олександр Черницький, пише RAU.

      Що цікаво, відкриття Blockbuster Mall переносять уже втретє. Спершу його анонсували на грудень 2018, проте згодом перенесли на лютий 2019.

      За даними видання Retailers.UA, відкрити вчасно ТРЦ не змогли через проблеми з орендою приміщень.

      На Facebook-сторінці Blockbuster Mall напередодні з'явилось повідомлення про те, що дата відкриття наближається.

      У мережі з'явились фото зсередини Blockbuster Mall, на яких видно, що всередині ще ведуться будівельні роботи, а чимало вітрин магазинів завішані банерами.

      ТРЦ Київ найбільший ТРЦ Блокбастер Мол
      Всередині Blockbuster Mall досі ведуться будівльені роботи//Фото: facebook.com/tatyana.lakhtadyr

      Що відомо про найбільший ТРЦ в Україні? ТРЦ Blockbuster Mall розташований на проспекті Степана Бандери у Києві. Загальна площа має перевищити 450 тисяч метрів квадратних. Площа першої черги – 190 тисяч м кв

      Напередодні засновник Mandarin Plaza Group Вагіф Алієв заявив, що до осені планує купити Ocean Plaza та об'єднати його Ocean Mall, який саме добудовують у Києві.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Новини Києва Торгівля
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