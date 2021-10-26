Відоме ім'я військового, якого смертельно поранили бойовики: фото захисника України

Ворожа атака 26 жовтня забрала життя українського військового на Донбасі. Ним виявився Георгій Халіков, родом з Полтавської області.

Майстер-сержант Халіков Георгій Журович загинув у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ще один військовий зазнав поранення.

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У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що Халіков загинув, виконуючи бойове завдання й наголосили, що він був вірний військовій присязі.

Загиблий та його побратим потрапили під артилерійський обстріл позицій ЗСУ, який вкотре влаштували російські найманці, попри домовленості про перемир'я.

"Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та мешканцям рідної Шишацької громади полеглого захисника", – мовиться у повідомленні центру комплектування та соцпідтримки.

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