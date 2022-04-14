Відомі дані ще трьох росіян з військового керівництва, які брали участь у захопленні Києва
Головне управління розвідки Міноборони України вкотре опублікувало дані росіян з військового керівництва. Розвідники оприлюднили дані командувачів, які брали участь у невдалому захопленні Києва.
Розвідка здобула дані найвищого російського командного складу
Розвідники опублікували дані про Володимира Селіверстова. Він командує підрозділами 106 повітряно-десантної дивізії, виділеними до складу угруповання військ "Схід".
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У лютому – квітні 2022 року керував діями підлеглих під час операції із захоплення Києва із західного напрямку.
Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області,
– повідомили у розвідці.
Українські розвідники наголосили, що Селіверстов як заступник командира спеціального підрозділу ВДВ розробляв і проводив окремі операції під час анексії Криму та окупації Донбасу.
За участь у російській агресії проти України полковнику було надано званням "Герой Росії".
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ГУР отримали дані полковника, причетного до ракетних обстрілів
У ГУР повідомили дані російського полковника Альберта Ігламова, який командує підрозділами 18 бригади армійської авіації, виділеними до складу угруповання військ "Схід".
Відомі дані ще трьох росіян з військового керівництва / Фото розвідки
Він також брав участь в операції із захоплення Києва, під час якої льотний склад 18 бригади залучався до завдання ракетних ударів.
Ці ракетні обстріли призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення у Київській області.
Дані генерал-майора Сергія Чубарикіна
Українські розвідники оприлюднили дані про генерал-майора Сергія Чубарикіна, який командує підрозділами 76 десантно-штурмової дивізії, що також виділені до складу угруповання військ "Схід".
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Повідомляється, що він теж вбрав участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку.
Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області,
– зазначили розвідники.
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