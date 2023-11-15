Унаслідок атаки на Запоріжжі загинули двоє рятувальників: відомі їх імена

Унаслідок російського обстрілу Запорізького району загинули двоє рятувальників. Наразі стали відомі їх імена. Ворожий удар обірвав життя Віталія Накарякова та Сергія Дорогокуплі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Запорізької області. Зазначають, що ще троє працівників ДСНС отримали поранення.

Дивіться також Окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі: є загиблий і поранені

Що відомо про загиблих

У ДСНС також оприлюднили інформацію про загиблих працівників та їх фото.

Віталій Накаряков – старший пожежник-рятувальник ДСНС родом із Енергодара, майстер-сержант служби цивільного захисту.

Чоловік брав участь у захисті кордонів України в зоні АТО, нагороджений Нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації" навесні 2023 року. У нього залишилися дружина та троє дітей.



Російський удар обірвав життя рятувальника / Фото ДСНС

Сергій Дорогокупля – пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту.

До окупації російськими військами Василівського району працював у пожежно-рятувальній частині смт Михайлівка. У чоловіка залишилися сестра та батьки.



Рятувальники працювали на місці обстрілу / Фото ДСНС

Загинули під час повторного обстрілу

Обоє чоловіків – молоді. Віталію – 31-рік, Сергію – 34. Вони працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли росіяни атакували повторно.

Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала Росія. Хлопці працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли окупанти завдали повторного удару,

– уточнили в ДСНС.

Головне про атаку