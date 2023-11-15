Унаслідок атаки на Запоріжжі загинули двоє рятувальників: відомі їх імена

15 листопада 2023, 15:32
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Джерело:

ГУ ДСНС у Запорізькій області

Унаслідок російського обстрілу Запорізького району загинули двоє рятувальників. Наразі стали відомі їх імена. Ворожий удар обірвав життя Віталія Накарякова та Сергія Дорогокуплі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Запорізької області. Зазначають, що ще троє працівників ДСНС отримали поранення.

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Що відомо про загиблих 

У ДСНС також оприлюднили інформацію про загиблих працівників та їх фото. 

  • Віталій Накаряков – старший пожежник-рятувальник ДСНС родом із Енергодара, майстер-сержант служби цивільного захисту.

Чоловік брав участь у захисті кордонів України в зоні АТО, нагороджений Нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації" навесні 2023 року. У нього залишилися дружина та троє дітей.


Російський удар обірвав життя рятувальника / Фото ДСНС 

  • Сергій Дорогокупля – пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту.

До окупації російськими військами Василівського району працював у пожежно-рятувальній частині смт Михайлівка. У чоловіка залишилися сестра та батьки.


Рятувальники працювали на місці обстрілу / Фото ДСНС 

Загинули під час повторного обстрілу 

Обоє чоловіків – молоді. Віталію – 31-рік, Сергію – 34. Вони працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли росіяни атакували повторно.

Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала Росія. Хлопці працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли окупанти завдали повторного удару,
– уточнили в ДСНС.

Головне про атаку

  • Зранку 15 листопада російські загарбники трьома ракетами вдарили по цивільній інфраструктурі одного із населених пунктів Запорізького району. Атаки відбулися у період з 9:50 до 10:18.
  • Також постраждали четверо цивільних громадян.
Автор: Анастасія Лукашевська