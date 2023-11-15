Унаслідок атаки на Запоріжжі загинули двоє рятувальників: відомі їх імена
Джерело:ГУ ДСНС у Запорізькій області
Унаслідок російського обстрілу Запорізького району загинули двоє рятувальників. Наразі стали відомі їх імена. Ворожий удар обірвав життя Віталія Накарякова та Сергія Дорогокуплі.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Запорізької області. Зазначають, що ще троє працівників ДСНС отримали поранення.
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Що відомо про загиблих
У ДСНС також оприлюднили інформацію про загиблих працівників та їх фото.
- Віталій Накаряков – старший пожежник-рятувальник ДСНС родом із Енергодара, майстер-сержант служби цивільного захисту.
Чоловік брав участь у захисті кордонів України в зоні АТО, нагороджений Нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації" навесні 2023 року. У нього залишилися дружина та троє дітей.
Російський удар обірвав життя рятувальника / Фото ДСНС
- Сергій Дорогокупля – пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту.
До окупації російськими військами Василівського району працював у пожежно-рятувальній частині смт Михайлівка. У чоловіка залишилися сестра та батьки.
Рятувальники працювали на місці обстрілу / Фото ДСНС
Загинули під час повторного обстрілу
Обоє чоловіків – молоді. Віталію – 31-рік, Сергію – 34. Вони працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли росіяни атакували повторно.
Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала Росія. Хлопці працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли окупанти завдали повторного удару,
– уточнили в ДСНС.
Головне про атаку
- Зранку 15 листопада російські загарбники трьома ракетами вдарили по цивільній інфраструктурі одного із населених пунктів Запорізького району. Атаки відбулися у період з 9:50 до 10:18.
- Також постраждали четверо цивільних громадян.