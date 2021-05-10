ЗМІ з'ясували, куди могло прямувати судно без розпізнавальних знаків зі зброєю Росії на борту

Крейсер ВМС США в Аравійському морі 9 травня затримав судно без розпізнавальних знаків. Невідомий корабель з російською зброєю на борту, ймовірно, прямував до Ємену.

Американські військові конфіскували протитанкові ракети країни-агресора, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети. Наразі вся зброя перебуває під охороною до подальшої утилізації.

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Сполучені Штати розпочали розслідування, але поки офіційно не розголошують інформацію про пункт відправлення. Екіпаж вже допитали та відпустили.

Водночас зазначається, що асортимент зброї схожий на ті, які раніше американські війська та їхні союзники вже перехоплювали у цьому регіоні.

Тоді усі вони прямували до хуситів в Ємені, які з 2015 року борються з військовою коаліцією під керівництвом Саудівської Аравії за контроль країни.

Що відомо про затримання судна

Затримання відбулося у північній частині Аравійського моря. На судні без розпізнавальних знаків знаходилася велика партія зброї.

Серед вилученої зброї:

десятки російських протитанкових керованих ракет;

тисячі китайських штурмових гвинтівок;

сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів;

оптичні приціли.

Затримали судно з партією російської зброї / Фото з твіттеру п'ятого флоту ВМС США