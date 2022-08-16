Ердоган хоче говорити про "дипломатичне" завершення війни з Зеленським та Гутеррешем

Генсек ООН Антоніу Гутерреш запланував візит до Львова. В Україну прибуде й президент Туреччини Реджеп Ердоган, який хоче говорити про "дипломатію" у війні.

Незабаром у Львові відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Ердогана. Мета зустрічі – обговорити шляхи завершення війни, яку розпочали російські окупанти.

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З якою метою їде Ердоган

Адміністрація Ердогана повідомила про те, що він поїде до Львова на запрошення президента Володимира Зеленського. З нашим главою держави він має обговорити всі рівні стратегічного партнерства України та Туреччини.

Що стосується зустрічі, на якій буде генсек ООН Антоніу Гутерреш, то заплановане обговорення кроків, які дозволять "припинити війну дипломатичним шляхом". Оскільки єдина дипломатія, яку розуміють росіяни, це зброя, сила та санкції, то інші запропоновані опції навряд чи матимуть якийсь відчутний ефект.

Також повідомляється, що Зеленський, Гутерреш та Ердоган мають обговорити посилення механізму експорту українського зерна на глобальний ринок.

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що росіяни гарячково шукають можливості вийти з війни, але зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями. Вони розуміють, що не зможуть витримати наступ ЗСУ та ударів сучасною зброєю, тому мріють вести все до "переговорів". Оскільки прямо визнати свою слабкість окупанти не можуть, то хочуть діяти через посередника, роль якого ЗМІ приписували саме Ердогану.

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