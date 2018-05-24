Відомого російського співака Йосипа Кобзона позбавили нагород України
Україна позбавила всіх державних нагород скандального російського співака і депутата Держдуми Йосипа Кобзона, який підтримує проросійських бойовиків і неодноразово приїжджав на окупований Донбас.
Про це йдеться в указі президента України №126/2018.
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Зокрема, проти російського естрадного виконавця застосували низку санкцій.
Першим обмеженням вказано блокування активів, тобто тимчасове обмеження права Кобзону користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому.
Друга санкція передбачає запобігання виведення капіталів за межі України. Третя – відмова в наданні та скасування віз співаку та застосування інших заборон в'їзду на територію України.
Позбавлення державних нагород України, інших відзнак,
– йдеться в указі.
П'ятим пунктом проти Кобзона вказано "інші санкції", що відповідають принципам їхнього застосування, встановлених Законом.
Україна ввела санкції проти російського співака Йосипа Кобзона