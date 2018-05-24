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Відомого російського співака Йосипа Кобзона позбавили нагород України

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Йосипа Кобзона позбавили усіх державних нагород України
Йосипа Кобзона позбавили усіх державних нагород України / Фото з відкритих джерел

Україна позбавила всіх державних нагород скандального російського співака і депутата Держдуми Йосипа Кобзона, який підтримує проросійських бойовиків і неодноразово приїжджав на окупований Донбас.

Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

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Зокрема, проти російського естрадного виконавця застосували низку санкцій.

Першим обмеженням вказано блокування активів, тобто тимчасове обмеження права Кобзону користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому.

Друга санкція передбачає запобігання виведення капіталів за межі України. Третя – відмова в наданні та скасування віз співаку та застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Позбавлення державних нагород України, інших відзнак,
– йдеться в указі.

П'ятим пунктом проти Кобзона вказано "інші санкції", що відповідають принципам їхнього застосування, встановлених Законом.


Україна ввела санкції проти російського співака Йосипа Кобзона

Теги: Новини Росії Новини України LifeStyle Новини культури Нагороди Санкції Музика
Джерело: 24 Канал
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