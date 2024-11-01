Трагічний випадок на Закарпатті: у комплексі відпочинку загинув 4-річний хлопчик

У відпочинковому комплексі села Косонь на Закарпатті трапився нещасний випадок. Під час відпочинку у одній із водойм потонув 4-річний хлопчик.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області. На місці трагедії правоохоронці проводять слідчі дії.

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Що відомо про трагічний випадок

Сьогодні о 15:13 на лінію "102" надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про нещасний випадок у одному з оздоровчих комплексів села Косонь, що на Берегівщині. Під час відпочинку у одній із водойм потонув 4-річний хлопчик,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

На місце події прибули співробітники Берегівського районного відділу поліції та спеціалісти криміналістичної лабораторії ГУНП в Закарпатській області. Наразі там проводяться невідкладні слідчі дії.

Також правоохоронці повідомили, що дитина відпочила у закладі разом зі своїми батьками.

"Наразі правоохоронці встановлюють чи належним чином персонал виконував свої посадові обов’язки та чи відповідно зреагував на надзвичайну ситуацію. Також перевіряється належність виконання батьками своїх обов’язків по догляду за дитиною", – зазначили правоохоронці.

За даним фактом було відкрито два кримінальні провадження.