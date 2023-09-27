Любить багатство та комфорт: як митрополит УПЦ МП Іларіон хотів відпочити у Європі під час війни

Митрополит Іларіон досі живе у тимчасово окупованому Донецьку. У перервах між роботою на Росію він мріє про розкішне життя на території Євросоюзу.

Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон (Роман Шукало) збирався до розкішних місць відпочинку у ЄС. Про це мовиться у матеріалах, які 24 Канал отримав від команди KibОrg.

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Владика любить жити на широку ногу

У 2012 році Іларіон хизувався годинником Franck Muller за 150 000 євро. З ним він приходив на світські тусовки. У 2013 році церковник вже катався на Cadillac Escalade. Ця автівка коштує понад 100 000 доларів. На ній Іларіон, наприклад, приїхав на відкриття дитячої новорічної ялинки.



Донецький митрополит та його дуже дорогий Cadillac / Фото "Новости Донбасса"

Після першої російської агресії жителі тимчасово окупованих територій почали регулярно бачити Іларіона на елітних машинах в супроводі охорони. Ще він полюбляє їсти у дуже дорогих ресторанах.

Як Іларіон збирався до ЄС

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну митрополит УПЦ МП захотів відпочити у Європі. Чи втілив він задум у життя, наразі невідомо.

Однак у серпні 2023 року Іларіон обговорював поїздку до ЄС з секретарем єпархії архідияконом Андрієм Чичикалом, якого віряни вимагали відсторонити від служіння через його розпусту поведінку.

Шукало та Чичикало спілкувалися українською. Іларіон ховався за нікнеймом Ivan Ivanovich.



Іларіон обговорює відпочинок у Європі з підлеглим / Скриншот листування

Спочатку Чичикало показував Іларіону фотографії номерів у Карлових Варах та обговорював з ним можливі дати бронювання у Grandhotel Pupp. Відпочинок у цьому місці мав обійтися митрополиту УПЦ МП щонайменше у 122 846 гривень.

А після цього проросійські попи обговорювали можливість відпочинку у Польщі. А саме у реабілітаційному та розважальному комплексі отця Себастьяна Кнайпа у Камінь-Шльонському. Він розташований неподалік від Катовіце.

Судячи з листування, Іларіон не боїться їхати до країн-членів ЄС в обхід контрольованих територій України. Вочевидь, він зберіг українські документи.



Іларіон та Чичикало обирають місце для відпочинку у ЄС / Скриншот листування

Проросійський митрополит обговорював гроші