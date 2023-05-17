Відпустка біля моря без ризику підірватися на міні: в Одесі створюватимуть місця для відпочинку

Військові надали місцевій владі Одеси рекомендації щодо створення місць відпочинку. Зокрема, відсутність масових скупчень людей, а також створення безпечних від мін зон та укриттів.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, натовпи в цій зоні недоречні

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В Одесі створять місця для відпочинку

За словами Гуменюк, зрозуміло, що людям захочеться відпочинку та оздоровлення.

Саме через це нами проведена комунікація з органами місцевої влади для того, щоб вивчити можливість організації безпечних зон для відпочинку з урахуванням мінної небезпеки, з урахуванням можливості укриття від ракетної небезпеки, з урахуванням скупчення людей,

– зазначила керівниця пресцентру.

За її словами, Вона додала, що альтернативні місця для відпочинку можна створювати лише із врахуванням безпекових рекомендацій. Остаточне рішення прийматиме місцева влада.

Вона ж повинна буде забезпечувати контроль дотримання встановлених правил. До цього, за рішенням місцевої адміністрації, можуть залучати правоохоронців.

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Море залишається замінованим

Гуменюк зауважила, що слід забезпечити безпеку купання. Мовиться про виключення зіткнення з небезпекою з моря – морськими мінами.

Для цього потрібно докласти додаткових зусиль. Якщо говорити про відвідування пляжів, воно має бути виверженим для того, щоб не створювати таких скупчень людей, які не зможуть бути забезпечені безпековими укриттями або не створюватимуть того натовпу, який може виникнути під час екстреної евакуації,

– пояснила керівниця пресцентру.

Вона наголосила, що море залишається замінованим. Попри те, що росіяни відсунулись з позицій в морі, вони можуть вдатися до диверсійних провокацій та здійснювати ракетні удари, які часто припадають в рекреаційну зону Одещини.