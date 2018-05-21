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Відпочинок для душі: 10 ідей, як облаштувати терасу у вашому будинку

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Як облаштувати терасу у вашому будинку: 10 ідей
Як облаштувати терасу у вашому будинку: 10 ідей / Фото з відкритих джерел

Сезон весняних прогулянок та пікніків вже давно відкрито, однак хто ж відміняв відпочинок на свіжому повітрі прямо у вашому будинку? Декілька стильних ідей та порція натхнення перетворять ваш балкон чи терасу в улюблене місце на Землі.

В таких місцях за умов хорошої погоди та компанії близьких ви можете насолоджуватись літнім прохолодним напоєм, читати улюблену книгу чи працювати над улюбленою справою.

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За терасу вам можуть слугувати як невеликі території "перед" та "за" будинком, так і балкони та навіть дахи. І не важливо, чи ви проживаєте у власному будинку, чи в квартирі у багатоповерхівці. Тому пропонуємо звернути увагу на декілька стильних прикладів, які перетворять вашу відпочинкову зону в майстерню справжніх яскравих ідей та релаксу.

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Теги: LifeStyle Декор і дім Поради
Джерело: 24 Канал
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