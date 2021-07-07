Про це повідомили 6 липня. Також стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо цього інциденту.

До теми Собака охорони пляжу покусав відпочивальника на Дніпропетровщині: відео

Чому спустили собаку

З журналістами поспілкувався директор служби охорони пляжу Олександр Сторожко. За його словами такі події трапляються здебільшого з людьми напідпитку.

Це був якраз такий випадок. Охоронці просили компанію покинути пляж, оскільки ці люди були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Оприлюднили відео, на якому видно, що зловмисники грубіянили та штовхалися. Охоронець намагався вгамувати порушників кілька годин. Однак згодом його терпіння луснуло, тому чоловік спустив собаку.

Працівника охорони покарали

Попри те, що охоронця, ймовірно, спровокували, на пляжі відреагували на інцидент. Після того, як це трапилося охоронця одразу відсторонили від роботи.

Тепер він також і є фігурантом кримінального провадження за статтею про умисне нанесення важких тілесних ушкоджень. Вона передбачає від 5 до 8 років в’язниці. Однак кваліфікація справи згодом може змінитися.

Чому на цьому пляжі є охорона

У мережі писали, що це самозахоплена ділянка землі. Мовляв, поставили огорожу, щоб збирати гроші з людей. Проте в підприємстві та місцевій селищній раді це спростували.

Ця земельна ділянка є приватною власністю. Також зазначили, що відповідно до законодавства, жителів Єлизаветівки впускають на пляж безкоштовно.

Що було відомо раніше

Під час конфлікту охоронець застосував газовий балончик.

Після цього на чоловіка накинувся пес.

Охоронець намагався відтягнути тварину.

Однак інші відпочивальники повалили його на землю.

Це зняли на відео інші відпочивальники.

Коли запис оприлюднили в мережі, історія набула розголосу.

Зверніть увагу! У Сумах 22 червня охоронець будівельного майданчик а нацькував собак на чоловіка та його 8-річну дочку, які гуляли зі спанієлем. Постраждали всі – псові розірвали черево, чоловікові собака прокусила палець, а дівчинку вкусила за живіт.