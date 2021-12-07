Відпочивав від цивілізації: на Волині знайшовся чоловіка, який був у розшуку
Джерело:Zaxid.net
36-річного мешканця Луцька 3 грудня правоохоронці оголосили у розшук. Через кілька днів з'ясувалося, що чоловік просто "відпочивав від цивілізації".
Чоловіка помітили сусіди
Мешканець Луцька зник 29 листопада. Він сказав батькові, що хоче спробувати пожити поза цивілізацією.
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Із дачі в селі Гаразджа під Луцьком він взяв намет та пішов у невідомому напрямку. Оскільки чоловік не виходив на зв'язок, то 3 грудня його оголосили у розшук.
6 грудня лучанин повернувся на дачу цілий та неушкоджений. Там його і помітили сусіди, які повідомили правоохоронців.
Зниклого у Карпатах туриста, знайшли мертвим
4 грудня рятувальники почали пошуки 3 чоловіків, які поїхали в гори кататися на снігоходах і не повернулися. Інцидент трапився на полонині Руна Ужгородського району, що на Закарпатті. 5 грудня двоє чоловіків вийшли на зв'язок та повідомили, що вони прийшли до турбази "Девур". Однак третього так і не було.
Того ж вечора рятувальники знайшли його перекинутий снігохід, однак самого чоловіка не виявили. 7 грудня пошукову операцію завершили. 50-річного туриста знайшли мертвим.
За даними ЗМІ, чоловік був родом із Закарпаття. Припускають, що він не впорався з кермуванням на снігоході, тому після того, як його перекинуло, чоловік пішов пішки й заблукав.
Зауважимо, до пошуків залучали:
- 90 рятувальників,
- 33 одиниці техніки,
- авіацію.