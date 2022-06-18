Відповідь для Путіна буде дуже сумною, – Фейгін про чергові ядерні погрози Кремля

Володимир Путін вкотре заявив, що Росія нібито не погрожує світові ядерною зброєю, але попереджає, що готова її застосувати "у разі загрози суверенітету".

Це свідчить про те, що це не більше, ніж просто риторика та інерція. Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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Однак, за його словами, це не означає, що Путін не готовий узагалі ніколи застосувати ядерну зброю. Цього ніхто не може стверджувати. Тим паче, що від нього багато чого можна очікувати. Однак мовиться не про це.

Але якщо ти вже маєш цю "дубинку", ти її показуй рідше. Не треба цим погрожувати так часто, будучи не в стані реально її застосувати,

– вважає Фейгін.

Тобто, як він пояснив, якщо раптом Путін задумає застосувати тактичну ядерну зброю, коли Збройні Сили України наступатимуть до тимчасово окупованого Херсону, то "відповідь для нього буде дуже сумною".

"У такому разі не виключатимуть адекватну відповідь. Лондон, Америка й Європа не стоятимуть осторонь", – додав Фейгін.

У Росії знову заговорили про можливість застосування ядерної зброї

У Кремлі після кількох днів тиші про залякування світу застосувати ядерну зброю знову заявили про можливість її використання.

Варіант застосувати Росією ядерну зброю нібито "лежить на столі у найвищого політичного керівництва держави". Про це заявив заступник постійного представника Росії за ООН Дмитро Полянський.

Тим часом провідні експерти The Atlantic Council оцінили ймовірність застосування РФ ядерної зброї як дуже низьку.

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