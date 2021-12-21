У відповідь на "гарантії безпеки" США передадуть Росії свій перелік занепокоєнь

У Сполучених Штатів Америки є свій перелік занепокоєнь. І Білий дім має намір висловити їх Кремлю.

Так наразі планує відповісти адміністрація Джо Байдена на вимогу Росії щодо скандальних "гарантій безпеки". Про це на брифінгу 20 грудня говорив речник Держдепу США Нед Прайс.

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У МЗС Росії 20 грудня зробили заяву: мовляв, Кремль наполягає, аби НАТО документально гарантувало, що не буде розширюватися на Схід (а отже – не прийме до себе Україну). Ба більше, росіяни хочуть термінової відповіді.

Згодом цього ж дня на брифінгу представник Державного департаменту США Нед Прайс сказав, що США представлять Росії свій перелік занепокоєнь у відповідь на вимоги "гарантій безпеки". Прайс також виокремив, що Білий дім наразі не бачить із російського боку кроків, які б свідчили про деескалацію ситуації біля кордонів України.

Як усі знають, Росія озвучила свій список занепокоєнь діями США та НАТО. Ми, разом з європейськими союзниками та партнерами, маємо намір представити свої занепокоєння діями Росії. Діями, які, як ми бачимо, шкодять нашим спільним інтересам і цінностям,

– заявив Прайс.

Ще він додав, що жодних перемовин щодо безпеки Європи без участі країн Європи між США та Росією не буде. Та навіть жодної інформації про такого штибу контакти наразі немає (ймовірно, це натяк на те, що "термінової відповіді", якої вимагала Росія, з боку США не буде): "Коли ми матимемо додаткові подробиці щодо того, як будемо це все обговорювати, тоді й повідомимо".

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