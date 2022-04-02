Відповідь "жахливої" Європи: у Литві заарештували квартиру кремлівського пропагандиста Шейніна
Джерело:Delfi
Литва продовжує вводити санкції проти росіян. Цього разу до санкційного списку потрапив відомий російський пропагандист Артем Шейнін.
Литва запровадила санкції до нерухомого майна та належить Шейніну та його дружині. Йдеться про квартири площею понад 100 кв.м, яка розташована у курортному містечку Паланга.
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Литва ввела санкції проти російського пропагандиста
Вартість цієї квартири, за даними масової оцінки у 2014 році, становила майже 60 тисяч євро. Проте Служба розслідування фінансових злочинів заявила, що поточна ціна цієї нерухомості буде значно вищою.
Російський пропагандист у минулому отримав подяку від президента держави-агресора Володимира Путіна. Він також веде шоу на одному з російських телеканалів.
У Службі розслідування фінансових злочинів додали, що через фінансові санкції ЄС, які були засновані у Литві проти Росії, сума заморожених активів перетнула позначку в 10,8 мільйона євро, 3,4 мільйона доларів та 645 тисяч російських рублів.
У Литві також реалізували санкційні обмеження щодо Білорусі, територію якої Росія використовує для атак на Україну. Йдеться про 4 юридичні особи та одну фізичку. Загальна сума "заморожених" активів становить понад 46 тисяч євро.
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