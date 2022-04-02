Відповідь "жахливої" Європи: у Литві заарештували квартиру кремлівського пропагандиста Шейніна

Литва запровадила санкції до нерухомого майна та належить Шейніну та його дружині. Йдеться про квартири площею понад 100 кв.м, яка розташована у курортному містечку Паланга.

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Литва ввела санкції проти російського пропагандиста

Вартість цієї квартири, за даними масової оцінки у 2014 році, становила майже 60 тисяч євро. Проте Служба розслідування фінансових злочинів заявила, що поточна ціна цієї нерухомості буде значно вищою.

Російський пропагандист у минулому отримав подяку від президента держави-агресора Володимира Путіна. Він також веде шоу на одному з російських телеканалів.

У Службі розслідування фінансових злочинів додали, що через фінансові санкції ЄС, які були засновані у Литві проти Росії, сума заморожених активів перетнула позначку в 10,8 мільйона євро, 3,4 мільйона доларів та 645 тисяч російських рублів.

У Литві також реалізували санкційні обмеження щодо Білорусі, територію якої Росія використовує для атак на Україну. Йдеться про 4 юридичні особи та одну фізичку. Загальна сума "заморожених" активів становить понад 46 тисяч євро.

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