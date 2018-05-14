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Відповідальність за провал закону про Антикорупційний суд лежатиме на Порошенку, – Шабунін

Pro новини 294 Читать новость на русском

Про Антикорупційний суд в Україні, формулу "Роттердам+" та відкриття Керченського мосту – у програмі "Pro новини" розповів журналіст Віталій Шабунін, енергетичний експерт Андрій Герус та експерт Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

Про Антикорупційний суд в Україні

"Не уявляю, що ще можливо зробити, щоб змусити парламент проголосувати за антикорупційний суд. Навіть міністри закордонних справ Великої сімки сьогодні закликали до цього і вони сьогодні представляли уряди своїх країн. МВФ прямо сказав: немає антикорупційного суду – немає траншу. В наступних 1,5 роки вони мають надати Україні 11 мільярдів доларів, якщо цього не буде на Україну чекатиме економічний колапс", – сказав антикорупціонер Шабунін.

Відповідальність за провал закону про Антикорупційний суд лежатиме на Президенту України Петру Порошенку. Тому він розблокує цей процес, або втратить не тільки свою репутацію, а й економіку України. Я думаю, що на передодні виборів, під шаленим тиском ззовні і з середини, вони будуть змушені проголосувати,
– зазначив журналіст.

Про формулу "Роттердам+" 

Глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк, розповів, що методика утворення оптової ціни на електроенергію із застосуванням так званої формули "Роттердам+" є настільки прозорою, що всі українці зрозуміли, як на цій формулі через тарифи із всіх знімають спеціальну ренту, яка йде на фінансування найбагатшого олігарха Ахметова, і тим, з ким він уклав домовленості. Прозоро не означає справедливо.

"В Україні вугілля достатньо на експорт, але воно продається дешевше угорським покупцям, аніж українським споживачам. У шахтарів заборгованість по зарплаті складає 2 місяці невиплачених коштів за березень і квітень, а сьогодні ми вже маємо середину травня. Ми оплачуємо найдорожче вугілля у світі – 2535 гривень. Натомість, у Роттердамі дешевше на 35%. Це саме та чітка картинка, де можна помітити хто на цьому заробляє, а хто є крайнім", – зазначив Герус.

Про відкриття Керченського мосту

Експерт Майдану закордонних справ Андрій Клименко вважає, що відкриття Кримського мосту і та надзвичайна сума, яка була витрачена на цей проект, створює виключно імідж Володимира Путіна. Росіяни показали, що вони краще відмовляться від хліба з маслом, але міст таки збудують.

Саме героїзм українських патріотів змусив Путіна витратити близько 15 мільярдів доларів на такий вартісний проект, і ще буде витрачено надзвичайно багато на його утримання. Але Україна не мала і не має зараз ніяких інструментів для того, щоб якось завадити експлуатації цього проекту,
– заявив Андрій Клименко.

Теги: Новини політики Новини Росії Енергетика Петро Порошенко Антикорупційний суд Pro новини
Джерело: 24 Канал
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