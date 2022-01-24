Відповімо гідно, – Стефанчук про плани Держдуми визнати бойовиків на Донбасі

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував можливі плани російської Держдуми визнати псевдореспубліки на Донбасі. Він упевнений, що парламент України гідно відповість.

За словами, очільника Ради психологічний тиск на Україну продовжується. Вона проявляється саме в розмірковуванні російських депутатів над визнанням бойовиків.

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Стефанчук: Ми обговоримо це питання у Раді

Стефанчук зауважив, що Росія має "рецепт для сусідів". Він пропонує росіянам зосередитися на власних проблемах і не затьмарювати себе міфом про збирання земель.

У Раді ми обговоримо питання. Переконаний, що український парламент відповість гідно,

– наголосив він.

На думку глави парламенту, їм варто непокоїтися про економічний добробут власних громадян, щоб мати міжнародну підтримку та визнання. "Усе інше призведе до санкцій та решти неприємностей. Зазіхати на територіальну цілісність сусідніх держав – це шлях у прірву", – додав він.

Визнання бойовиків Росією: що відомо

Росія уже майже 8 років контролює бойовиків на Донбасі. Проте на офіційному рівні Кремль не спішить визнавати так звані "республіки". Цю ініціативу вирішили взяти на себе російські депутати.

Уже наприкінці 2021 року вони почали розробляти документ про офіційне визнання найманців. Це запропонували комуністи, які є 2 за чисельністю в Держдумі.

Комуністи на чолі з Володимиром Зюгановим внесли 19 січня до Держдуми свій "законопроєкт". Вони попросили очільника Кремля офіційно визнати проросійські угруповання бойовиків.

Водночас Держдума не спішить визнавати своїх бойовиків на Донбасі. Законопроєкт назвали "провокативним" та невчасним".

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