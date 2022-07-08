Відпрацьовують десантування: у білорусі посилено тренуються російські пілоти
Джерело:"Беларускі Гаюн"
У білорусі спостерігається посилення авіатренувань відразу на 5 аеродромах. Відомо, що активізація зумовлена приїздом пілотів з росії, які проводять тут навчання з десантування.
За попередніми даними, навчання на білоруських полігонах триватимуть щонайменше до 16 липня. Водночас моніторингова група "Беларускі Гаюн" попереджає про "тренування" поза спеціально відведеними місцями.
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Де фіксують помітне збільшення кількості тренувань
Як повідомили білоруські активісти, помітне збільшення кількості тренувань фіксують на військових аеродромах у:
- Барановичах,
- Мачулищах,
- Ліді,
- Лунинці,
- Бобруйску.
Аеродром у Барановичах (Брестська область)
Відомо, що на одному із головних військових аеродромів білорусі тренуються пілоти винищувачів. Тут фіксують зльоти із бойовим оснащенням, різкий старт та швидкий набір висоти. З 16 червня на аеродром періодично відбувається тренувальна висадка десанту з військово-транспортного вертольота Мі-8.
Зазвичай такі тренування проходять кілька разів на рік, але за три тижні вже перевищено їхню річну норму,
– зауважили автори телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".
Крім того, до Барановичів прибули близько 20 пілотів із росії. Вони приїхали до міста вранці 7 липня звичайним поїздом Москва – Брест. Цікаво, що спостерігається певна кореляція приїзду російських військових зі збільшенням кількості авіатренувань.
Нетипові навчання у Мачулищах
Сьогодні вранці вперше було проведено навчання з висадки десанту в Єльському районі. Висадка проходила у найвищій точці місцевості, у 3 – 4 підходи по 9 осіб. Також, як і в Барановичах, десантувалися з Мі-8, який згодом відлетів у бік Мозиря.
Посилення навчань на території білорусі / Фото "Беларускі Гаюн"
Відновлення тренувальних польотів фіксується у Лунинці та Ліді
У Ліді зафіксовані вкрай низькі польоти літака Л-39, на якому зазвичай тренують новачків.
Водночас супутникові знімки свідчать, що біля аеродрому у Лунинці розгорнувся табір з близько 2,5 тисячі військових, воєнна техніка та штурмовики Су-25.
Бобруйськ: мінімум даних
З 6 липня у місті пройшли два тренування з висадки десанту над аеродромом. Більше інформації наразі немає.Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіяни посилюють свою військову присутність на аеродромі "Зябровка", що неподалік кордону з Чернігівщиною, – танки, БМП, також збільшилась кількість зенітних ракетних комплексів.
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