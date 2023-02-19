У Тернополі проводять перевірку щодо військового, який загинув через місяць після мобілізації

У мережі з'явилось повідомлення про те, що мобілізований мешканець Тернополя загинув через чотири дні після прибуття на фронт і не мав належної підготовки. У ТЦК та мерії пообіцяли провести розслідування.

Тернопільський центр комплектування проведе службову перевірку щодо підготовки призовника Богдана Покітка, якого через місяць після призову відправили у зону бойових дій в Донецьку область, де він загинув.

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Що відомо

Його подруга Оксана Огородник записала відеозвернення, у якому заявила, що в другій половині січня йому вручили повістку на зупинці в Тернополі. Призовник раніше не був на військовій службі, а після призову не проходив навчання у військовій частині й на полігоні, проте його відправили на фронт без підготовки.

Журналіст Юрій Бутусов згодом повідомив, що з ним зв'язалась родина Богдана, які хочуть надати цій історії максимальний розголос:

16 січня Богдану Покітко на автобусній зупинці у Тернополі вручили повістку – він негайно пройшов медогляд, а 18 січня став солдатом ЗСУ.

Богдана зарахували до складу роти охорони Тернопільського військкомату. Він стояв у караулах та брав участь у роздачі повісток.

За словами рідних, він один раз виїжджав на полігон та відстріляв не більше одного магазина. Ніякої іншої підготовки не було і родина чекала, що час для підготовки настане пізніше.

та відстріляв не більше одного магазина. Ніякої іншої підготовки не було і родина чекала, що час для підготовки настане пізніше. 11 лютого Покітко отримав наказ висуватись на Донбас у бойову частину . Він не відмовився попри на відсутність навичок, тому що від самого початку був налаштований "стати служити, якщо це буде потрібно країні".

. Він не відмовився попри на відсутність навичок, тому що від самого початку був налаштований "стати служити, якщо це буде потрібно країні". 14 лютого Покітко зателефонував колегам по роботі і сказав, що перебуває у Слов'янську. Вони чекають нового командира і у складі поповнення будуть зараховані у 10-ту гірсько-штурмову бригаду, де його, сприйняли як піхотинця, який готовий виконувати завдання на 1 лінії. Чоловік вважав негідним оголошувати свою непідготовленість, він вирішив без будь-яких скарг виконувати усі накази.

16 лютого Богдан Покітко загинув у бою.

У Тернополі розпочали перевірку: реакція військкомату та мерії

У центрі комплектування Тернополя висловили співчуття рідним та близьким загиблого. При цьому повідомили, що відповідно до медичної комісії та уточнення даних Богдан Покітко був придатним проходити військову службу в лавах ЗСУ, тому був призваний на військову службу по мобілізації до Тернопільського об'єднаного міського ТЦК СП на одну із посад в роту охорони.

Там підтвердили, що 12 лютого Покітка перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого 2023 року. У ТЦК додали, що призначили службову перевірку, за результатами якого встановлять осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу.

На даний час у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу,

– мовиться у повідомленні.

Там одразу додали, що "випадок, який стався з солдатом Богданом Покітком, не є системним".

Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч. Ми схиляємо голови перед світлою пам`яттю кожного воїна, який загинув обороняючи нашу землю та здобуваючи нашу перемогу. Звертаємось до суспільства дочекатись завершення службової перевірки, результати якої будуть оприлюднення найближчими днями,

– додали у ТЦК.

Мер міста Сергій Надал повідомив у коментарях в фейсбуці, що підтримує родичів та друзів Богдана Покітко. Та повідомив, що направить повідомлення у компетентні органи, аби вони розібрались у цій ситуації.

Я направляю звернення у компенетні органи розібратися у цій ситуації. Безумовно, на фронт мають іти люди, які пройшли відповідний вишкіл. Життя Богдана це не поверне, але якщо такий факт підтвердиться, будуть врятовані сотні життів наших воїнів,

– Написав він.

Редакціяприносить співчуття рідним та близьким загиблого.