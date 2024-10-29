Президент Південної Кореї заявив про підготовку заходів у відповідь на співпрацю Росії та КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що військова співпраця між Москвою та Пхеньяном становить серйозну загрозу глобальній безпеці. Він додав, що країна також підготує заходи у відповідь.

Про це політик сказав під час засідання кабінету міністрів, повідомляє BBC. Також в розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн Юн Сок Йоль попередив, що відправлення північнокорейських солдатів на передову може "відбутися раніше, ніж очікувалося".

Читайте також Військові, які втекли з КНДР, хочуть воювати в Україні проти своїх "побратимів", – ЗМІ

В Південній Кореї висловились про відправку військ КНДР

За даними української розвідки, перші підрозділи військових КНДР, що пройшли підготовку на сході Росії, вже прибули до Курської області. Ці дані підтвердив також і генсек НАТО Марк Рютте.

В умовах війни, що триває вже три роки, в Україні Північна Корея не тільки постачає зброю до Росії, а й розміщує там війська,

– сказав Юн Сок Йоль.

Південнокорейська розвідка раніше повідомляла, що КНДР відправила до Росії тисячі солдатів, включаючи елітний спецназ. Вашингтон також напередодні заявив, що до країни прибуло вже 10 тисяч військових, які проходять підготовку перед відправкою на війну з Україною.

Це незаконне військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю є значною загрозою безпеці для міжнародного співтовариства і може становити серйозний ризик для нашої національної безпеки. Ми повинні ретельно вивчити всі можливості та підготувати заходи у відповідь,

– заявив Юн Сок Йоль, звертаючись до урядовців.

До слова, раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що Сили оборони України 26 жовтня здійснили посилений механізований штурм в Курській області Росії. Для здійснення контрнаступальних операцій на цьому напрямку Росія може залучити військових з КНДР.