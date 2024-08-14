У Німеччині заговорили про відправку військ в Україну

Очільник Тюрінгії виступив за те, аби відправити німецьких військових в Україну. Втім, наразі не йдеться про участь у бойових діях.

Прем’єр-міністр федеральної землі Тюрінгія Бодо Рамелов заявив, що Німеччина має бути готовою до відправки своїх солдатів в Україну у межах місії ООН.

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Якщо буде припинення вогню, ми, європейці, повинні бути готові відправити миротворців в Україну,

– наголосив Рамелов.

Рамелов розкритикував попередню позицію власної "Лівої партії", яка ніколи чітко не висловлювалася проти російської агресії. Політик заявив, що попереднє керівництво партії було рупором пропаганди Кремля. Очільник Тюрингії назвав Путіна "шовіністом" та "імперіалістом". Він запевнив, що "не заступатиметься за російського диктатора, навіть якщо це коштуватиме йому голосів".

Нагадаємо, що Москва, насправді, не налаштована на припинення вогню. Місяць тому Путін назвав умови, які потрібні для початку переговорів про мир. Вони передбачають капітуляцію України. Зокрема, її відмову від власних територій й від вступу до НАТО. У Росії обурювалися, що на пропозицію їхнього диктатора Київ відповів зневажливою мовчанкою. А після Курської операції "скасували попередні умови" для припинення вогню.