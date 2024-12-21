Міністр оборони Німеччини не виключає введення військ в Україну: за яких умов це можливо

У Європі все активніше точаться розмови про можливість введення військ в Україну задля гарантій безпеки. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус може уявити німецьких солдатів в нашій країні, але лише за умови припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ntv.

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Що Пісторіус думає про розміщення військ в Україні

Борис Пісторіус заявив, що після можливого припинення вогню у війні Росії проти України перед Німеччиною також може постати завдання.

Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає питання, коли має настати перемир'я або мир – і коли буде зрозуміло, як це виглядає,

– сказав Пісторіус.

За його словами, постає питання, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в європейські сили забезпечуватимуть мир. Наразі є занадто багато нюансів, аби Пісторіус дав ствердну відповідь.

Водночас міністр додав, що рішення щодо відправки військ в Україну вже одно ухвалюватиме парламент.

"Але ясно одне: Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, не може стояти осторонь і залишатися незалученою", – заявив він.

До слова, раніше можливість розміщення європейських миротворців в Україні коментував і канцлер Олаф Шольц. За його словами, будь-які розмови про це "є передчасними". Він каже, що все має бути покроково і обговорювати це детально зараз було б помилкою.