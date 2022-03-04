Відправлення евакуаційних потягів із Запоріжжя сьогодні скасовується: причина
Джерело:Укрзалізниця
Запорізький міський голова Анатолій Куртєв поділився інформацією, що сьогодні, 4 березня, евакуаційні потяги із Запоріжжя не курсуватимуть.
Попри те, що Укрзалізниця всіма силами намагається дотримуватися регулярного графіка прибуття та відправлень, постійні обстріли України вносять свої корективи.
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З технічних причин відправлення евакуаційних потягів із Запоріжжя сьогодні скасовується!,
– написав на своїй фейсбук-сторінці Анатолій Куртєв.
Пізніше інформацію підтвердила Укрзалізниця. Пресслужба перевізника зазначила, що евакуаційні рейси, які були призначені на вечірню відправку із Запоріжжя, затримуються в дорозі.
Мешканців Запоріжжя закликають не панікувати, оскільки посадка на евакуаційні рейси буде здійснена вранці.
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